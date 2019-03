Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Montag in Reaktion auf Konjunkturdaten aus Deutschland leicht angezogen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1319 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen.

Zum Franken schwächte sich der Euro im Tagesverlauf etwas ab. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,1232 Franken. Auch der US-Dollar gab gegenüber dem Schweizer Franken nach. Er geht am Montag-Nachmittag bei 0,9923 Franken um.

Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft hatten sich im März überraschend etwas aufgehellt. Deutschlands wichtigster ...

