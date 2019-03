In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 25.03. 16:56: "Länder wie Norwegen sind viel weiter": Warum Deutschland bei der Energiewende doch kein schillerndes Vorbild istEs ist ein fast schon dramatisches Zeugnis, das die Bundesregierung vom Weltwirtschaftsforum (WEF) erhält. Im weltweiten Energiewende-Index schneidet Deutschland mit Platz 17 enttäusc ...>> Artikel lesen 25.03. 16:08: BMW, Daimler und Co.: Diese Prämien zahlen Deutschlands Autobauer ihren MitarbeiternMitarbeiter von Autobauern wie BMW, Daimler und Co. werden hierzulande häufig an den Gewinnen des Unternehmens beteiligt. Mehr als 9.000 Euro bekommen beispielsweise Mitarbeiter von BMW un ...>> ...

Den vollständigen Artikel lesen ...