Anleger schätzen das Metall, weil es anonym ist. Trotzdem gibt es jetzt Gold aus nachhaltigem Abbau, wie Kaffee oder Kakao. Worauf gewissenhafte Goldanleger achten sollten und welche Fallstricke lauern.

Woher kommt das Gold im Goldbarren? Vielleicht aus dem Hochland von Peru, aus dem Kongo oder aus dem tiefen Untergrund am Kap von Afrika, an diesen Orten befinden sich einige der wichtigsten Abbaustätten der Welt. Ebenso gut kann das Edelmetall aber eine Mischung aus den alten Schmuckstücken deutscher Großmütter sein - oder gar aus der 100 Kilo schweren Münze "Big Maple Leaf" stammen, die in der Nacht zum 27. März 2017 aus dem Berliner Bode-Museum entwendet wurde. Der Barren schweigt. Gold in dieser Form ist einfach nur Gold - ein standardisiertes Produkt, genau deshalb bei Anlegern weltweit akzeptiert.

Nur wenige Goldkäufer denken daher über die Herkunft und Abbaubedingungen des Edelmetalls nach. Denn auch wenn es sich nicht um Hehlerware handelt, hat der glänzende Barren mitunter eine schmutzige Vergangenheit. Um ein Gramm Gold zu gewinnen, müssen die Minen heute durchschnittlich eine Tonne Gestein abbauen, transportieren und verarbeiten. Das verbraucht enorme Mengen an Strom und Wasser.

Die Ökobilanz ist deshalb ohnehin mies. Besondere Umweltrisiken entstehen, wenn Gold unter Einsatz von Quecksilber und Zyanidlauge vom Gestein getrennt wird. Das passiert vor allem in Minen mit geringer Goldkonzentration. Im Januar 2000 etwa brach an einer Goldmine in Baia Mare im Nordwesten Rumäniens der Damm eines Abwasserbeckens. Die Folgen für die Umwelt waren verheerend. Zyanidlauge und schwermetallhaltiger Schlamm verseuchten die angrenzenden Gewässer.

Moderne Minen bereiten das Abwasser auf und entsorgen Haldenwasser fachgerecht. Es ist daher anzunehmen, dass die großen börsennotierten Minengesellschaften schon aus Sorge um ihre Reputation und Aktionärsklagen internationale Umwelt- und Sozialstandards einhalten. Problematischer sind die Bedingungen in den unregulierten und teilweise illegal betriebenen Kleinbergwerken. Die liegen oft in rechtsfreien, von Korruption oder gar Bürgerkriegen geplagten Regionen Afrikas und Lateinamerikas.

Fairness hat ihren Preis

Einige Initiativen haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeits- und Lebensbedingungen dieses Kleinbergbaus zu verbessern. So hat die Organisation Fairtrade International ihre einst für Anbau und Handel von Lebensmitteln entworfenen Standards inzwischen auf Edelmetalle übertragen. Fairtrade unterstützt in Lateinamerika und Afrika Kooperativen im Kleinbergbau und garantiert ihnen einen ...

