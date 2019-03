Düsseldorf (ots) - Im Kampf für mehr Klimaschutz im Verkehrssektor haben die Kommunen eine Begrenzung für den innerstädtischen Lieferverkehr gefordert. "Vor dem Hintergrund des steigenden Lieferverkehrs in den Städten kann hier insbesondere eine Konzessionierung auf der ,letzten Meile' des Transports nachgedacht werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Gemeint ist eine Regelung, bei der es etwa einen zentralen Zustelldienst für alle Anbieter gibt, um Verkehrsaufkommen einzusparen. Diskutiert werden solche Modelle als "White-Label-Lösung". Mit Blick auf die Beratungen von Experten in einer Arbeitsgruppe des Bundesverkehrsministeriums forderte Landsberg zudem ein umfangreiches Maßnahmenpaket des Bundes für mehr Klimaschutz. "Dazu gehört unter anderem die Förderung der Elektromobilität und weiterer innovativer Antriebsformen, wie etwa Brennstoffzellen auf Wasserstoffbasis oder neue synthetische Kraftstoffe, im privaten und gewerblichen Bereich, insbesondere bei den urbanen Lieferverkehren."



