Ein führender US-Währungshüter hält die Talfahrt an den Finanzmärkten rund um den Globus nach einem Rezessionsvorboten für verständlich. Zugleich stimmte er Investoren auf eine anhaltende Zinspause ein. Die jüngste Entwicklung am US-Anleihemarkt gebe Anlass, "etwas nervös zu werden", sagte Fed-Führungsmitglied Charles Evans am Montag in Hongkong.

