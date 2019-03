Markenunabhängige Lösung hilft HMEs, Schlafapnoepatienten rechtzeitig mit PAP-Nachschublieferungen zu versorgen, erhöht die langfristige Einhaltung und verbessert die Zufriedenheit

ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD) hat heute seine automatisierte ResMed ReSupply-Lösung für alle Anbieter von medizinischen Heimgeräten (Home Medical Equipment, HME) in den USA vorgestellt, um die langfristige Therapietreue von Schlafapnoepatienten zu erhöhen und die Patientenzufriedenheit zu verbessern.

Es ist laut einer Studie aus dem Jahr 2018 50 weniger wahrscheinlich, dass Patienten, die an einem automatisierten Nachschubprogramm teilnehmen, die PAP-Therapie (positiver Atemwegsdruck) innerhalb des ersten Jahres abbrechen. Das Programm von ResMed geht noch einen Schritt weiter, indem es die Registrierung automatisiert, wenn die Patienten die Konformitätsanforderungen erfüllen, und den Patienten die Wahl ihrer bevorzugten Kontaktmethode Text, E-Mail oder Live-Call überlässt. Patienten können auch über ein web- oder mobilbasiertes Patientenportal Material bestellen.

HMEs sind in der Lage, alle Nachschubbedürfnisse ihrer Patienten über ein einziges, umfassendes Dashboard zu verwalten, so dass sie Aufgaben schnell identifizieren, priorisieren und zuordnen können.

"Die neue Nachschublieferungs-Plattform ist einfach und benutzerfreundlich alles, was Sie benötigen, steht Ihnen zur Verfügung", sagt Kera Tennyson, PAP Location Manager bei Advanced Medical Solutions in Ann Arbor, Michigan. "PAP ist eine lebenslange Verpflichtung, deshalb ist es wichtig, dass wir dazu beitragen, die Therapie unserer Patienten langfristig zu unterstützen. ResMed ReSupply hilft uns dabei."

"Die Automatisierung des Nachschubprozesses ist entscheidend, um den Therapieerfolg der Patienten und die Geschäftseffizienz der HMEs zu maximieren", sagt Raj Sodhi, Präsident von ResMed für SaaS. "Da Brightree eine automatisierte Nachschublösung für seine HME-Kunden anbietet und ResMed jetzt eine für Nicht-Brightree-Kunden auf den Markt bringt, können HMEs, die eine beliebige Abrechnungsplattform verwenden, alle die Vorteile eines einfach zu verwaltenden Nachschubprogramms nutzen."

HMEs, die an einem Nachschubprogramm interessiert sind, können sich an ihren ResMed-Vertriebsmitarbeiter wenden oder resmed.com/resmedresupply besuchen. Brightree-Kunden können https://www.brightree.com/add-on-solutions/patient-resupply/ besuchen.

Demos beider automatisierter Nachschubprogramme stehen vom 16. bis 18. April auf der Medtrade in Las Vegas zur Verfügung (ResMed Stand Nr. 527, Brightree Stand Nr. 317).

