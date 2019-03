Pfäffikon (awp) - Der Komponentenhersteller Huber+Suhner verliert einen Hauptaktionär. Die Abegg Holding, hinter der Annina Müller-Bodmer steht, hat ihr gesamtes Aktienpaket an Huber+Suhner verkauft. So hat Abegg gut 2 Millionen Huber+Suhner Aktien, entsprechend einem Anteil von 10,04 Prozent, in Form eines beschleunigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...