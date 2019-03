Hochrangige Demokraten fordern die Offenlegung des vollständigen Mueller-Reports bis zum 2. April. Die Zusammenfassung reiche nicht aus, um ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen.

Die Demokraten pochen weiter auf eine Offenlegung des Berichts von Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Affäre und stellen nun ein Ultimatum. Die Vorsitzenden von sechs Ausschüssen im Repräsentantenhaus forderten Justizminister William Barr am Montag per Brief auf, den vollständigen Bericht "spätestens" ...

