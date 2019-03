Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Yas Marina Circuit gab heute bekannt, dass internationalen Fans eine Reihe von Eintrittskartenoptionen für das größte Rennwochenende aller Zeiten angeboten wird.



Der FORMEL 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX zum Saisonende 2019 dauert von Mittwoch, dem 27. November, bis Montag, dem 2. Dezember - und bietet fünf ganze Tage Unterhaltung, sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon, mit den schnellsten Autos aller Zeiten in der F1®. Es verspricht, ein spektakuläres Finale zu werden.



AbuDhabiGP 2019 führt brandneue Ticket-Pakete für unterschiedliche internationale Besucher des Rennens ein und bietet für jeden etwas sowie eine Auswahl für jeden Geldbeutel - alle mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Weitere Informationen zu den maßgeschneiderten Reisepaketen finden Sie unter experiencehub.com der Yas-Insel.



Besucher können Tribünen-Pakete für die brandneue Tribüne mit hochwertigen Sitzplätzen sowie verbesserte Hospitality-Optionen mit 1-Tages-Zugang zum Paddock-Club wählen.



Auch die familienfreundlichen "Super Parks Pass"-Pakete gibt es im Jahr 2019 wieder und sie wurden dieses Jahr von Mittwoch bis Sonntag erweitert und bieten somit unbegrenzten Zugang zu allen drei Yas Island Parks - Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld und Warner Bros. World Abu Dhabi.



Auch Yasalam, das Musik- und Unterhaltungsfestival, wird wieder stattfinden - im 11. Jahr in Folge. Produziert von FLASH Entertainment bietet das Festival den Ticketinhabern vier ganze Nächte lang und das ganze Wochenende hindurch Auftritte von weltweit bekannten Musikern. Informationen zu den Künstlern der Weltklasse folgen noch.



Der AbuDhabiGP ist ein lang erwartetes Ereignis im internationalen Sportkalender, das man nicht verpassen darf. Die Organisatoren belohnen treue Fans und diejenigen, die frühzeitig Tickets kaufen, mit einen Rabatt von bis zu 30 Prozent bei Buchungen vor dem 31. Mai, damit auch ausländische Gäste genügend Zeit haben, um vorauszuplanen.



Al Tareq Al Ameri, CEO des Yas Marina Circuit, sagte: "Jedes Jahr erhöht sich die Anzahl der internationalen Besucher. Wir sind einer der meistbesuchten internationalen Grand Prix, dank unserer Bemühungen, unsere Zielkonsumenten zu unterhalten und zu begeistern - mit einer starken Geschichte unseres Standorts sowie unserer "modernen Definition der F1®"-Positionierung.



"Wir sind ein etabliertes Event im Saison-Kalender mit einem wohlbegründeten Ruf für ein wirklich modernes Erlebnis der Weltklasse. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2019 Rennsportfans aus aller Welt begrüßen zu dürfen."



Tickets sind online unter www.yasmarinacircuit.com erhältlich.



