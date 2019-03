Halle (ots) - Halle. Die ostdeutsche Chemieindustrie erwartete 2019 ein schwaches Jahr mit stagnierenden Umsätzen. "Laut ifo-Institut sind die Geschäftserwartungen unserer Unternehmen alarmierend eingebrochen. Der Ausblick scheint so schlecht wie seit vier Jahren nicht mehr", sagte Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin der Nordostchemie, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe). Der Hauptabsatzmarkt Europa bereite Probleme. So befinde sich Italien in einer Rezession. Die Folgen eines "No-Deal-Brexit" Großbritanniens seien "unabsehbar". Im Jahr 2018 erwirtschaftete die Ost-Chemie einen Umsatz von 24 Milliarden Euro. "Im Vergleich zu 2017 halbierte sich damit das Umsatzwachstum auf 2,6 Prozent", sagte Schmidt-Kessler.



