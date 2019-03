"'Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Unfälle/Autobahnen:

"Was kann die Politik noch tun? An die Vernunft der Autofahrer appellieren? Wird ja schon gemacht, aber die Raser und Rücksichtslosen im Zweifel nicht aufhalten. Mehr Polizeikontrollen durchführen, härtere Strafen verhängen? Bringt in erster Linie Geld in die Staatskasse. Was kein Politiker gerne zugeben will: Deutschland steht vor allem auf den viel befahrenen Fernstrecken vor einem Verkehrskollaps. Der Ausbau etwa der A 7 wurde trotz aller Warnungen viel zu spät begonnen und die A2 könnte auch schon wieder mehr Fahrspuren vertragen. Am Ende wird es vermutlich keine Lösung geben, ohne den Lkw-Verkehr stark einzuschränken."/zz/DP/he

