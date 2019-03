FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RL2 XFRA JP3409000001 SUMITOMO RTY DEV. 0.120 EUR

SMO XFRA JP3407400005 SUMITOMO EL.IND. 0.193 EUR

S5M XFRA JP3407200009 OSAKA TITANIUM TECHNO.CO. 0.040 EUR

SSM1 XFRA JP3405400007 SUMITOMO HEAVY 0.401 EUR

SUMA XFRA JP3404600003 SUMITOMO CORP. 0.305 EUR

S19 XFRA JP3402600005 SUMITOMO MET.MNG 0.153 EUR

SMM XFRA JP3401400001 SUMITOMO CHEM. 0.088 EUR

SU2 XFRA JP3400900001 SUMITOMO OSAKA CEM. 0.441 EUR

QSU XFRA JP3400400002 SCSK CORP. 0.401 EUR

SLO XFRA JP3399720006 STELLA CHEMIFA CORP 0.201 EUR

STAA XFRA JP3399400005 STANLEY EL. 0.201 EUR

ZU1 XFRA JP3398000004 SUZUKEN CO LTD 0.337 EUR

SUK XFRA JP3397200001 SUZUKI MOTOR 0.297 EUR

SKM XFRA JP3396350005 SKY PERFECT JSAT HLDG.INC 0.072 EUR

JB2 XFRA JP3390250003 JALUX INC. 0.482 EUR

JAF XFRA JP3389900006 JAFCO 0.859 EUR

JSY XFRA JP3388450003 JUSTSYSTEMS CORP 0.024 EUR

JHJ XFRA JP3386450005 JXTG HOLDINGS INC. 0.088 EUR

JFR XFRA JP3386030005 JFE HOLDINGS INC. 0.401 EUR

JYR XFRA JP3385980002 JSR CORP. 0.241 EUR

G9Y XFRA JP3385820000 GS YUASA CORP. 0.281 EUR

NPS XFRA JP3381000003 NIPPON STEEL+SUMITO.METAL 0.321 EUR

SKS XFRA JP3375800004 SHINKO EL.IND.LTD 0.100 EUR

SEH XFRA JP3371200001 SHIN-ETSU CHEM. 0.803 EUR

XKK XFRA JP3366800005 SHOWA SHELL SEKIYU 0.682 EUR

MILA XFRA JP3362700001 MITSUI OSK LINES 0.161 EUR

SRP XFRA JP3359600008 SHARP 0.281 EUR

XSZ XFRA JP3358800005 SHIMIZU CORP. 0.104 EUR

HDZ XFRA JP3357200009 SHIMADZU CORP. 0.104 EUR

CTZ XFRA JP3352400000 CITIZEN WATCH CO. LTD. 0.080 EUR

SH0 XFRA JP3347200002 SHIONOGI + CO. LTD 0.353 EUR

XST XFRA JP3344400001 SANWA HOLDINGS CORP. 0.128 EUR

SJ8 XFRA JP3343200006 SANRIO CO. LTD 0.120 EUR

XSI XFRA JP3337600005 SANYO CHEMICAL IND. 0.482 EUR

SOE1 XFRA JP3336400001 SANDEN HOLDINGS CORP. 0.161 EUR