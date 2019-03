Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wels (pta005/26.03.2019/07:00) - - - Absatz: 261.454 Motorräder / + 10% zum Vorjahr - Umsatz: EUR 1.559,6 Mio. / + 2% zum Vorjahr - EBIT: EUR 161,2 Mio. / + 22% zum Vorjahr - Überproportionale Marktanteilsgewinne in den wichtigen Märkten - EUR 184 Mio. Investitionen an den österreichischen Standorten - Ausblick 2019 - Vorgeschlagene Dividendenzahlung von EUR 30 Cent je Stückaktie



Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2018 Die KTM Industries-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Im achten Rekordjahr in Folge konnte KTM Absatz und Umsatz steigern und in den wesentlichen Märkten überproportional an Marktanteilen gewinnen. KTM Industries bestätigt das am 28.1.2019 veröffentlichte vorläufige Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Rekordumsatz von Eur 1.559,6 Mio. (+2%). Das EBIT erreichte EUR 161,2 Mio. (+22%) nach EUR 132,5 Mio. im Vorjahr. Der Ergebniseffekt aus dem Verkauf der Pankl-Gruppe betrug rund Eur 26 Mio. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich von EUR 117,1 Mio. auf EUR 143,5 Mio. Zum 31.12.2018 beschäftigte die KTM Industries-Gruppe 4.303 Mitarbeiter, davon 3.625 in Österreich (über 80%).



Der Jahresfinanzbericht der KTM Industries-Gruppe ist ab sofort auf der Website der Gesellschaft unter dem Link https://www.ktm-industries.com/investor-relations/berichte/ abrufbar.



Der Hauptversammlung wird unter Beibehaltung der Dividendenpolitik des Vorjahrs vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 30 Cent je Stückaktie auszuzahlen. Die Höhe der diesjährigen Dividende entspricht der Vorjahresdividende.



Mit 212.899 verkauften KTM und mittlerweile bereits 48.555 verkauften Husqvarna Motorrädern im Geschäftsjahr 2018 hat die KTM AG ihre Stellung als größter europäischer Motorradhersteller weiter ausgebaut. Der Absatz wurde um rund 10% gegenüber dem Vorjahr gesteigert.



Investitionen an den österreichischen Standorten 2018 wurden für den weiteren Wachstumskurs rund EUR 106 Mio. in Produktentwicklung (inkl. Werkzeuge) investiert, in Betriebsanlagen und Infrastruktur rund EUR 78 Mio. Durch das intensive Investitionsprogramm der vergangenen Jahre in Kapazitäten und Infrastruktur sind die erforderlichen Produktionskapazitäten in Österreich für die nächsten Jahre sichergestellt. Die Investitionsschwerpunkte für 2019 umfassen insbesondere neue Serienentwicklungsprojekte. Die Investitionen in die Forschung & Entwicklung werden auf dem hohen Niveau der Vorjahre liegen. Die Eröffnung der KTM Markenwelt ("KTM Motohall") ist für Mai 2019 geplant.



Ausblick 2019 In 2019 rechnet KTM mit einer Verlangsamung des europäischen Marktwachstums. Für Nordamerika wird ein weiterer Marktrückgang erwartet. Die größten relativen Wachstumsraten erwartet KTM vor allem in der ASEAN Region und in Indien.



Die Entwicklungsstrategie der KTM Industries-Gruppe setzt, trotz eines nach wie vor volatilen und sehr herausfordernden Marktumfeldes, weiterhin auf organisches Wachstum. Erreicht wird dies unter anderem durch die Erweiterung des bestehenden Händlernetzes und die Einführung neuer Produkte. Insgesamt kann für das Geschäftsjahr 2019 ein positiver Ausblick gegeben werden. Ziel ist es, die EBIT-Marge beizubehalten und das Free-Cash-Flow Potenzial auf 3-5% vom Umsatz (p.a.) zu erhöhen.



Mit der in Q4 2019 geplanten Verlagerung der Produktion der Husqvarna Strassenmotorräder bis 400 ccm zum strategischen Partner Bajaj erwartet KTM eine Forstsetzung ihres Wachstumskurses. Durch die wettbewerbsfähigen Herstellkosten erwartet KTM weitere Absatzsteigerungen in den Emerging Markets. Die Verlagerung nach Indien schafft auch weitere freie Produktionskapazitäten in Mattighofen.



Für 2022 bestätigt KTM Industries AG das Absatzziel von 400.000 Motorrädern. Zudem hat sich KTM das Ziel gesetzt, Husqvarna Motorcycles zum drittgrößten europäischen Motorradhersteller zu entwickeln.



Über die KTM Industries-Gruppe Die KTM Industries-Gruppe ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und WP zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Innerhalb der Gruppe besteht ein hoher Grad an technologischer Vernetzung, welcher in Europa in dieser Form einzigartig ist. Strategische Partnerschaften auf operativer Ebene stärken die Wettbewerbsfähigkeit in ihren relevanten Märkten. All diese Faktoren sind die Grundlage für den hohen Innovationsgrad der KTM Industries-Gruppe und sichern das organische Wachstum nachhaltig ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ktm-industries.com, www.ktmgroup.com und www.wp-group.com.



Kennzahlen 2018 der KTM Industries-Gruppe (konsolidiert)



Ertragskennzahlen 2017 2018 Vdg. in % Umsatz EURm 1.533,0 1.559,6 2% EBITDA EURm 218,9 252,5 15% EBIT EURm 132,5 161,2 22% Ergebnis nach Steuern EURm 83,9 114,2 36% Ergebnis nach Minderheiten EURm 44,7 67,5 51% EBITDA-Marge 14,3% 16,2% EBIT-Marge 8,6% 10,3% Bilanzkennzahlen 31.12.2017 31.12.2018 Vdg. in % Bilanzsumme EURm 1.465,2 1.353,9 -8% Eigenkapital EURm 528,6 550,8 4% Eigenkapitalquote in % 36,1% 40,7% Nettoverschuldung EURm 375,0 323,3 -14% Gearing in % 70,9% 58,7% Nettoverschuldung / EBITDA 1,71x 1,28x



Investitionen EURm -178,6 -183,6 3% Anzahl Mitarbeiter (Stichtag) *) Mitarbeiter 5.887 4.303 *) in 2018 ohne Pankl Gruppe 2017 2018 Kapitalflusskennzahlen Cash-flow aus Betriebstätigkeit EURm 161,3 85,5 -47% Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der KTM Industries AG dar.



