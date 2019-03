Einerseits weil die Kosten für Wind- und Solarenergie weiter sinken, und andererseits, weil Speichertechnologien wirtschaftlich werden. Grund dafür sind auch die Skaleneffekte der Elektromobilität, mit denen das Speichern von Strom wettbewerbsfähig werden kann.

Laut der Studie wird die globale Energienutzung um das Jahr 2030 herum ihren Höhepunkt erreichen. Gleichzeitig rechnet das Beratungsunternehmen damit, dass die sinkende Energieintensität in der globalen Wirtschaft den Energiehunger der wachsenden Bevölkerung kompensieren wird. Als Gründe nennt McKinsey den Aufstieg der Dienstleistungsbranchen und den Rückgang der Schwerindustrie sowie neue Technologien, mit denen sich der Energiebedarf in großen Industrienationen wie China senken lässt. Allerdings müssen dabei lokale Besonderheiten berücksichtigt werden: Während der Energiebedarf in den entwickelten Ländern sinkt, steigt dieser in Afrika und Indien deutlich an und wird sich bis 2050 sogar verdoppeln. Dennoch, so die Studie, wird der Energiebedarf nach einem Jahrhundert rapide steigenden Wachstums bereits um das Jahr 2030 ein Maximum erreichen.

Gebäudetechnik verstärkt den Stromhunger

Unter den Energieträgern wird Elektrizität ...

