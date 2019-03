Der amerikanische Immobilienkonzern New Residential Investment Corp. (ISIN: US64828T2015, NYSE: NRZ) wird für das erste Quartal 2019 eine Dividende von 0,50 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 26. April 2019 (Record date: 4. April 2019). Die Aktie der New Residential Investment Corp. ist als REIT (Real Estate Investment Trust) an der Börse in New York gelistet. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...