KTM Industries bestätigt das am 28.1.2019 veröffentlichte vorläufige Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Rekordumsatz von 1.559,6 Mio. Euro (+2%). Das EBIT erreichte 161,2 Mio. Euro (+22%) nach 132,5 Mio. Euro im Vorjahr. Der Ergebniseffekt aus dem Verkauf der Pankl-Gruppe betrug rund 26 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich von 117,1 Mio. Euro auf 143,5 Mio. Euro. Der Hauptversammlung wird unter Beibehaltung der Dividendenpolitik des Vorjahrs vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 30 Cent je Stückaktie auszuzahlen. Die Höhe der diesjährigen Dividende entspricht der Vorjahresdividende. In 2019 rechnet KTM mit einer Verlangsamung des europäischen Marktwachstums. Für ...

