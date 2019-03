JDC Group AG: JDC Tochter Jung, DMS & Cie. schließt exklusiven Kooperationsvertrag mit der Sparda-Bank Baden-Württemberg DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Kooperation JDC Group AG: JDC Tochter Jung, DMS & Cie. schließt exklusiven Kooperationsvertrag mit der Sparda-Bank Baden-Württemberg 26.03.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. JDC Tochter Jung, DMS & Cie. schließt exklusiven Kooperationsvertrag mit der Sparda-Bank Baden-Württemberg - Die Sparda-Bank wird zum umfassenden Berater ihrer 700.000 Privatkunden in allen Finanz- und Versicherungsfragen. - Exklusiver Vertrag mit fünfjähriger Laufzeit und technischer Integration unterstreicht langfristige Kooperation. Mit der zur Sparda-Bank Baden-Württemberg gehörenden Sparda Versicherungsservice GmbH (SVS) unterzeichnet die erste Vollbank einen Fünf-Jahres-Kooperationsvertrag mit der zur JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37; Bloomberg: A8A.GR) gehörenden Jung DMS & Cie. Aktiengesellschaft. Bereits über die im 4. Quartal 2018 kommunizierte Kooperationsabsicht mit der comdirect deutete sich an, dass JDC ihre Kompetenz in den Prozessen und der Abwicklung des Versicherungsgeschäfts auch im Bankenumfeld platzieren wird. Die intensiven Verhandlungen zur integrierten Maklerlösung inklusive White-Label-Services konnten nun in Stuttgart sehr schnell finalisiert werden. Die SVS wird künftig die Prozesse der allesmeins WebApp in einer White-Label-Version nutzen und gleichzeitig auf Optimierungs- und Vergleichsoptionen mit Hilfe der GELD.de-Technologie setzen. In einem ersten Schritt wird die Sparda-Bank ihre Versicherungskunden über das JDC-eigene Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM administrieren, um so die Beratungsqualität mit zuverlässigem vor Ort Service in digitaler Geschwindigkeit zu optimieren. "Neben unserem Multibanking-Ansatz ermöglicht uns die Kooperation mit Jung, DMS & Cie., nun auch im Multiassekuranz-Segment aktiv zu werden und damit unseren Kunden eine echte Orientierung und Beratung im Versicherungsdschungel zu geben", freut sich Martin Hettich, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg. "Damit werden wir zum umfassenden Fürsprecher für unsere Kunden in Sachen Geldanlage, Vorsorge und Absicherung", so Hettich weiter. "Die Kooperation mit der Sparda-Bank zeigt, dass wir uns als Service- und Technologie- Plattform im Bancassurance Markt etabliert haben", stellt Stefan Bachmann, Vorstand der JDC Group, fest und bekräftigt hinsichtlich der Bancassurance-Strategie: "Diese Art der Zusammenarbeit ist weit mehr als eine der vielen schnell vereinbarten und angekündigten Kooperationen im Insurtech-Umfeld. Gemeinsam mit der SVS hebeln wir langfristig die Vorteile zweier Plattformen im Interesse der ca. 700.000 Sparda-Bank- Kunden. Digitalisierung gewinnt man im Maschinenraum - und in unserer Branche vor allem mit rechtssicherer, funktionierender und den Datenschutzbestimmungen genügender Abwicklungsprozesse", so Bachmann weiter. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,5 Milliarden Euro Produktabsatz pro Jahr sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Disclaimer Die Vorstände der JDC Group AG halten eine wesentliche Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen. Nähere Informationen zum Unternehmen und den Tochtergesellschaften finden Sie unter www.jdcgroup.de. Kontakt: JDC Group AG Ralf Funke Investor Relations Tel.: +49 611 890 5750 E-Mail: funke@jdcgroup.de 26.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: JDC Group AG Kormoranweg 1 65201 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 611 890 575-0 Fax: +49 (0) 611 890 575-99 E-Mail: info@jdcgroup.de Internet: http://www.jdcgroup.de ISIN: DE000A0B9N37 WKN: A0B9N3 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 791545 26.03.2019 ISIN DE000A0B9N37 AXC0060 2019-03-26/08:00