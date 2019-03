Die Märkte reagieren schnell auf einzelne Ereignisse. Sei es, dass eine populistische Partei an die Macht gelangt, die Verabschiedung einer Steuersenkung oder der Anstieg von Ausgaben eines Landes. Doch die Märkte können eine Frage nicht zufriedenstellend beantworten: welchen Einfluss hat der immer stärker werdende Populismus langfristig auf die Weltwirtschaft?

Diese Tatsache ist eine Herausforderung für Investoren. Denn sie müssen die Ökonomie des Populismus verstehen, um ihre Portfolios dementsprechend auf Jahre im Voraus positionieren zu können. In der Vergangenheit haben populistische Regime eine Politik verfolgt, die zu einem Haushaltsdefizit, einer hohen Inflationsrate, und damit schlussendlich zu einer Verlangsamung der Kapitalbildung geführt hat.

Was feststeht ist, dass der aufkeimende Populismus die globale Politik ein aufs andere Mal verändert hat. Es ist davon auszugehen, dass sich die aktuelle Ära des Populismus noch in ihren Kinderschuhen befindet. Allerdings scheint auch klar zu sein, dass sich die Frustrationen, die so viele Wähler dazu getrieben hat, sich von den klassischen Parteien abzuwenden, in nächster Zeit nicht aus der Welt geschafft sein werden.

Dabei hat das Wachstum der Ungleichheit in den letzten drei Dekaden - beeinflusst durch freien Handel und die Liberalisierung der Kapitalmärkte - dazu ...

