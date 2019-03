Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Das britische Unterhaus hat sich größeren Einfluss auf den Brexit-Prozess verschafft und den Konfrontationskurs zu Premierministerin Theresa May verschärft. Es stimmte am Montagabend für einen Antrag, der Probeabstimmungen über verschiedene Brexit-Szenarien am kommenden Mittwoch ermöglicht. Die Regierung verurteilte einen "gefährlichen Präzedenzfall". Drei Staatssekretäre stimmten ebenfalls für die Vorlage - und traten aus der Regierung zurück. May hatte sich wiederholt dagegen ausgesprochen, dass das Parlament eine größere Rolle im Brexit-Verfahren erhält. Auch rund 30 Abgeordnete von Mays konservativer Partei stimmten für die Vorlage. Die Abgeordneten wollen jetzt in Probeabstimmungen ausloten, für welches Brexit-Szenario es im Unterhaus eine Mehrheit gibt. Mögliche Optionen wären ein Verbleib im EU-Binnenmarkt, ein Freihandelsabkommen mit der EU, ein Verbleib in der Zollunion, ein neues Brexit-Referendum oder gar eine Annullierung des geplanten EU-Austritts. Allerdings wäre der Ausgang solcher Abstimmungen für die Regierung nicht bindend.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Nordex SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Jahresergebnis, Garbsen

08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Neu-

Isenburg

09:35 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis, Berlin

10:00 DE/Dr. Hönle AG, HV, München

10:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, BI-PK, Berlin

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: 10,8 Punkte zuvor: 10,8 Punkte - FR 08:45 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 103 zuvor: 103 - US 13:30 Baubeginne/-genehmigungen Februar (ursprünglich 19.3.2019) Baubeginne PROGNOSE: -1,6% gg Vm zuvor: +18,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,6% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 14:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Januar 20 Städte PROGNOSE: +3,9% gg Vj zuvor: +4,2% gg Vj 15:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 133,5 zuvor: 131,4 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkupon-Anleihen mit Laufzeit November 2020 im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR Auktion 1,30-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 500 Mio bis 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2021 im Volumen von 4 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 325 Mio GBP

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.809,80 0,10 Nikkei-225 21.428,39 2,15 Schanghai-Composite 2.995,31 -1,57 DAX 11.346,65 -0,15 DAX-Future 11.376,00 0,45 XDAX 11.359,15 0,44 MDAX 24.618,07 -0,38 TecDAX 2.627,39 -0,54 EuroStoxx50 3.300,48 -0,16 Stoxx50 3.071,23 -0,37 Dow-Jones 25.516,83 0,06 S&P-500-Index 2.798,36 -0,08 Nasdaq-Comp. 7.637,54 -0,07 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,83 +18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnet sich eine Erholung ab. Vor allem die Vorgaben aus Tokio sind positiv, die US-Börsen erholten sich im Späthandel zumindest von den Tagestiefs. Wie weit die Erholung reichen wird, bleibt abzuwarten, denn die aufgeflammten Wachstumssorgen beschäftigen die Anleger weiter. Genau verfolgt werden dürfte die Brexit-Entwicklung, nachdem das Unterhaus beschlossen hat, die Initiative selbst zu ergreifen.

Rückblick: Knapp behauptet - Der über den Erwartungen ausgefallene deutsche Ifo-Index recihte allenfalls zu einer Stabilisierung nach den kräftigen Kursverlusten am Freitag vor dem Hintergrund wieder aufgeflammter Konjunktursorgen. Die zehnjährige Bundrendite lag mit minus 0,03 Prozent weiter in negativem Terrain. Fiat Chrysler gewannen 2 Prozent und profitierten von Spekulationen auf eine Übernahme. Der Peugeot-Konzern (PSA) soll Fiat Chrysler kontaktiert haben, die Italiener aber, wie bereits früher, abgelehnt haben. Inmarsat zogen in London um 9,6 Prozent auf 555 Pence an. Ein Investorenkonsortium von Beteiligungsgesellschaften und Pensionsfonds hat für den britischen Satellitenbetreiber ein Gebot abgegeben. Der Satellitenbetreiber empfiehlt die Annahme.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Bayer verloren 2,9 Prozent nach einer angeblichen Herunterstufung durch Bank of America-Merrill Lynch. Wie ein Händler sagte, gibt es für die Aktie derzeit nur ein Thema, und dies sei das laufende Glyphosat-Verfahren. Tagesgewinner im DAX waren RWE mit plus 2,4 Prozent. Im Handel wurde auf den defensiven Charakter der Aktie sowie deren positive charttechnische Lage verwiesen. Eon tendierten gut behauptet. FMC stachen mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 69,62 Euro heraus. Die Analysten der Commerzbank haben die Aktien mit einem Kursziel von 90 Euro auf die Kaufliste genommen. Im Windschatten gewannen die zuletzt sehr schwachen Fresenius 1,8 Prozent. HSBC senkte Wacker Chemie auf "Halten", der Kurs verlor 3,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Airbus standen mit einem Auftrag aus China im Blick (s.u.). Die Aktie legte um 1,5 Prozent zu, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte.

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Leicht stützend wirkte, dass der mit Spannung erwartete Bericht des Sonderermittlers Robert Mueller keine Beweise für eine Verschwörung des Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump mit Russland zeigte. Im Fokus stand Apple mit der Präsentation neuer Dienste und Produkte. Apple verloren 1,2 Prozent, nachdem die Aktie im Vorfeld schon deutlicher zugelegt hatte. Das Unternehmen kündigte nun einen Medien-Abonnement-, einen Videospiele- und einen Streaming-Dienst an sowie eine Kreditkarte in Kooperation mit Goldman Sachs und Mastercard. Goldman Sachs gaben 0,2 Prozent ab, Mastercard fielen um 0,1 Prozent. Amazon legten um 0,5 Prozent zu. Laut Apple wird die Apple-TV-App künftig auf Amazon Fire TV erhältlich sein. Die Aktie des Streaming-Wettbewerbers Netflix zeigte sich mit einem Plus von 1,4 Prozent wenig beeindruckt. Viacom legten um 3,9 Prozent zu. Viacom hat sich nach langem Streit um Gebühren endlich mit AT&T geeinigt. AT&T zeigten sich 1 Prozent niedriger.

Anleihen setzten die Rally vom Freitag fort, getrieben von der Perspektive einer schwächelnden Weltwirtschaft. Im Gegenzug fiel die Zehnjahresrendite um 3,3 Basispunkte auf 2,41 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.30 Uhr EUR/USD 1,1311 -0,0% 1,1315 1,1312 EUR/JPY 124,53 +0,0% 124,52 124,58 EUR/CHF 1,1227 +0,0% 1,1225 1,1231 EUR/GBR 0,8573 +0,1% 0,8566 0,8590 USD/JPY 110,09 +0,0% 110,04 110,12 GBP/USD 1,3193 -0,1% 1,3210 1,3169 Bitcoin BTC/USD 3.904,00 0,03 3.902,80 3.951,69

Der Euro erholte sich nur zögerlich von seinem Absturz. Er notierte im US-Späthandel bei etwa 1,1311 Dollar. Am Freitag war er - belastet von schwachen Konjunkturdaten - unter 1,13 Dollar gerutscht, nachdem er am Donnerstag in der Spitze noch mehr als 1,14 Dollar gekostet hatte.

Das Pfund Sterling zeigt im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag kaum eine Reaktion darauf, dass das britische Unterhaus sich größeren Einfluss auf den Brexit-Prozess verschafft hat und für einen Antrag votierte, der Probeabstimmungen über verschiedene Brexit-Szenarien am kommenden Mittwoch ermöglicht. Beobachtern zufolge steigt damit die Wahrscheinlichkeuit eines weicheren Brexit. Allerdings sind die Abstimmungen nicht bindend für die Regierung.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,22 58,82 +0,7% 0,40 +27,3% Brent/ICE 67,37 67,21 +0,2% 0,16 +23,2%

Die Ölpreise tendierten nach den kräftigen Verlusten vom Freitag kaum verändert. Das Barrel der US-Rohölsorte WTI fiel um 0,1 Prozent auf 58,98 Dollar. Der Markt habe weiter unter dem Eindruck der wieder aufgeflammten Konjunkturskepsis agiert, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,41 1.322,11 -0,2% -2,70 +2,9% Silber (Spot) 15,50 15,54 -0,2% -0,04 +0,1% Platin (Spot) 853,60 859,00 -0,6% -5,40 +7,2% Kupfer-Future 2,85 2,86 -0,2% -0,00 +8,2%

Gold blieb als vermeintlich sicherer Hafen gefragt. Die Feinunze stieg um 0,7 Prozent auf 1.322 Dollar. Das Edelmetall profitiere auch vom gesunkenen Zinsniveau, berichteten Händler. Die Sorgen um den Zustand der Weltwirtschaft dürften die Nachfrage nach Gold auch in den kommenden Monaten antreiben, vermuten die Rohstoffexperten von Julius Bär.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17:30 UHR

EUROPA/CHINA

