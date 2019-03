Konjunktursorgen und ein unklarer Brexit dämpfen derzeit die Stimmung an den Börsen. So fiel der DAX nach Abprall an der 200-Tagelinie in der vergangenen Woche deutlich. Im gestrigen Handelsverlauf konnte sich der DAX stabilisieren. Ein solches Verhaltensmuster im Markt nach einer kräftigen Abwärtsbewegung ist jedoch normal. Das Risiko weiterer Verluste ist noch nicht vom Tisch. Die Börsianer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...