Am Montag knüpfte der DAX zunächst an die Abwärtsbewegung der letzten Woche an und verlor zum Start rund 0,5 Prozent. Dann zogen die Kurse wieder an bis auf 11.390 Zähler, bevor der DAX sich auf seinem Schlussniveau der Vorwoche bei 11.330 Punkten einpendelte. Auf die Stimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...