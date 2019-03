Zu den wichtigsten Ausstellerländern der PSE Europe 2019 zählen Deutschland, Italien, Österreich und Frankreich. Die Aussteller zeigen ihre Produkte und Dienstleistungen, und damit das hohe Potential von Polyurethan als ökonomisch und technisch sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Materialien in der Fertigung. Die Messe richtet sich sowohl an Experten aus allen Segmenten der Polyurethan-Industrie als auch an Nutzer von PU-Anwendungen aus den verschiedensten Endabnehmerbereichen, wie Baugewerbe/Isolation, Automotive, Elektrogeräte/Weiße Ware, Möbel/Bettwaren, Schuh-/Bekleidungsherstellung, Medizin, Verbundwerkstoffe, Bodenbeläge, Elektronik und viele mehr. PSE Europe ist Netzwerkplattform Live-Vorführungen stehen an zahlreichen Ständen im Mittelpunkt, ebenso wie der Austausch mit Experten zu den wichtigsten Branchentrends. Rund 20 verschiedene Seminarvorträge bieten einen Einblick in neue Lösungsansätze rund um die Themen Nachhaltigkeit, Anwendungen und Prozesse. Eine spezielle Feature Area schließt die Lücke zwischen Theorie und Praxis und vermittelt den Messebesuchern, wie die einzelnen Polyurethan-Lösungen tatsächlich umgesetzt werden können. Seminare von und für Fachexperten Das Seminarprogramm gibt informative Einblicke in aktuelle Trends der PU-Branche und erklärt Schlüsselstrategien der Branchenführer für mehr Erfolg und Wachstum in diesem sich rasant entwickelnden Markt. Die Teilnahme an den Seminaren ist sowohl für Aussteller als auch für Besucher der PSE Europe 2019 kostenfrei. Dienstag, 26. März 2019 - Materialien/Nachhaltigkeit: Der erste Seminartag beschäftigt sich mit den verschiedenen Rohstoffen, die in der PU-Produktion zum Einsatz kommen. Der Schwerpunkte sind erneuerbare Werkstoffe, Recycling und Nachhaltigkeit. Mittwoch, 27. März 2019 - Anwendungen: Tag zwei rückt das Potenzial von Polyurethan in den Vordergrund und zeigt, wie das Material die Weiterentwicklung neuer Anwendungen in vielen Industriebereichen unterstützt. Donnerstag, 28. März 2019 - Maschinen und Prozesse: Der Welt der Maschinen und Prozesstechnik in der PU-Herstellung widmet sich der dritte Seminartag. Feature Area mit Innovationen zum Anfassen Ein eigens eingerichteter Bereich zur Präsentation brandaktueller PU-Produkte gibt Ausstellern die Möglichkeit, die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen und den Messebesuchern aus erster Hand zu vermitteln, wie die konkrete Umsetzung von Polyurethan-Lösungen im Produktionsalltag aussehen kann. Wichtige Informationen für Besucher Die PSE Europe 2019 findet in Halle 3 des MOC München statt. Das Veranstaltungscenter liegt im Norden der Stadt und hat eine gute Verkehrsanbindung an das Stadtzentrum, den Flughafen und die Autobahn. Die Messe öffnet am Dienstag und Mittwoch von 9.00 bis 17.00 Uhr. Am dritten Messetag ist die Veranstaltung von 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Eintrittskarten können über den Online Ticket Shop erworben werden. Die Tickets berechtigen auch zum Besuch des messebegleitenden Seminarprogramms. (sf)

