Die Rohölpreise wurden besonders von Ängsten einer Abkühlung der Weltwirtschaft gedämpft. Langsam erholen sich die Preise von der Marktlage.

Die Ölpreise haben sich am Dienstag etwas von ihren Verlusten an den vergangenen Handelstagen erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,36 ...

