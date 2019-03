Aktionäre von Bayer benötigen aktuell starke Nerven: Ihr Investment krachte seit dem Jahreshoch Anfang März bei 72,77 Euro massiv in den Keller und notiert aktuell nur noch bei 57,80 Euro. In der 1-Jahres-Betrachtung steht ein Kursverlust von 34% auf der Bayer-Anzeigetafel. In einer aktuellen Studie warnen die Experten der Investmentbank Bank of America (BofA) die Anleger vor...

Den vollständigen Artikel lesen ...