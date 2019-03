Die Konsolidierung am Gesamtmarkt ist auch an der Allianz nicht spurlos vorübergegangen. Kurse oberhalb von 200 Euro waren leider nur von kurzer Dauer. Zum Start in die neue Handelswoche drohte die Aktie unter eine wichtige charttechnische Unterstützung zu fallen. Der Test besagter Haltemarke verlief aber bislang erfolgreich.

