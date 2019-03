Steigende Mieten vor allem in Berlin haben dem Immobilienkonzern Deutsche Wohnen zu deutlich mehr Gewinn verholfen. 2018 legte der operative Gewinn (Funds from Operations 1, kurz FFO1) im Jahresvergleich um elf Prozent auf knapp 480 Millionen Euro zu, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. Das Management will die Dividende auf 87 Cent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...