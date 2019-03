Die kanadische Great-West Lifeco Inc. hat über ihre irische Gesellschaft Canada Life Irish Holding Company Ltd (CLHI) am heutigen Tag Vereinbarungen für den Erwerb einer Beteiligung in Höhe von insgesamt 28 % am Grundkapital an der JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) geschlossen und wird damit der größte Aktionär der Gesellschaft. Verkäufer sind die Grace Beteiligungs GmbH sowie die Aragon Holding GmbH, die Beteiligungsgesellschaften der Mitglieder des Vorstands Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad. Die Grace Beteiligungs GmbH und die Aragon Holding GmbH bleiben jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...