Trotzt der erneuten Niederlage vor Gericht in der vergangenen Woche hält Bayer-Chef Werner Baumann die Monsanto-Übernahme für richtig. Der Kurssturz in der Vorwoche von über 15 Prozent ist seiner Einschätzung nach übertrieben. Die Börsianer können diese Aussagen kaum überzeugen, die Aktie verliert am Montag weitere knapp zwei Prozent. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...