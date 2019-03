25. März 2019 - 23:55 Uhr - Auch wenn es ein Minus war. Der Bitcoin ist erstmal raus aus der Lethargie. Und irgendwie fühlte sich der kleine Rutsch diesmal auch anders an. - Aus der gesamten letzten Woche (!) ging der Bitcoin mit einem Plus von 5 USD heraus. Am Montag verlor er zwar knapp 2% bei einem Minus von etwa 70 USD. Aber er ist auf jeden Fall mal wieder in Bewegung gekommen. Zwar in die falsche Richtung (aus der Sicht der Bullen). Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Denn irgendwie ...

