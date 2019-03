WIESBADEN (Dow Jones)--Zum Ende des vierten Quartals 2018 waren Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte mit 1,914 Billionen Euro bei Kreditinstituten und Unternehmen verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte, sank damit der Schuldenstand gegenüber dem Ende des vierten Quartals 2017 um 2,7 Prozent beziehungsweise 53,0 Milliarden Euro.

Gegenüber dem dritten Quartal 2018 verringerte sich der Schuldenstand um 0,7 Prozent beziehungsweise 14,4 Milliarden Euro. Alle Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts haben Schulden abgebaut.

Die Verschuldung des Bundes sank gegenüber dem Ende des vierten Quartals 2017 um 29,1 Milliarden Euro beziehungsweise 2,3 Prozent auf 1,213 Billionen Euro. Die Länder waren zum Ende des vierten Quartals 2018 mit 570,7 Milliarden Euro verschuldet. Das entspricht einem Rückgang um 2,7 Prozent beziehungsweise 16,1 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahresquartal.

Bis auf Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen haben alle Bundesländer ihre Schulden verringert. In Schleswig-Holstein gab es einen Anstieg um 5,2 Prozent, in Hamburg um 5,0 Prozent und in Bremen um 2,8 Prozent. Bei Schleswig-Holstein und Hamburg waren Schuldenaufnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf der HSH Nordbank ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung. Den höchsten Schuldenrückgang hatte Bayern mit 13,9 Prozent, gefolgt von Sachsen mit 9,4 Prozent und Thüringen mit 7,4 Prozent.

Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände verringerte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,6 Prozent oder 7,8 Milliarden Euro auf 129,7 Milliarden.

Die Sozialversicherung war zum Ende des vierten Quartals 2018 mit 400 Millionen Euro verschuldet. Dies waren 8,0 Prozent beziehungsweise 35 Millionen Euro weniger als im Vorjahresquartal.

