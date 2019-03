Wien (ots) - Mit der kürzlich erfolgten Unterzeichnung eines weiteren Vertrages mit einer führenden Bank in den Benelux-Ländern intensiviert SDS ihr Geschäft mit Compliance-Lösungen in der Region.



SDS (Software Daten Service) ist ein bekannter Anbieter von Technologielösungen mit Fokus auf hochmoderne Softwareprodukte und damit verbundene Dienstleistungen für die internationale Finanzindustrie. Mit bald über 100 Millionen Transaktionen pro Jahr wird SDS auch auf den europäischen Bankentechnologiemärkten zu einem führenden Anbieter werden.



Mit SDS CCONFORM hat eine führende Benelux-Bank eine hervorragende Lösung zur Erkennung und Dokumentation von Compliance-relevanten Vorfällen nach MAD/MAR und den damit verbundenen Vorschriften zur Securities Compliance erhalten. Oder kurz gesagt: Modernstes Compliance-Monitoring für die Wertpapierabwicklung, das kompakt, umfassend und höchst zuverlässig ist. Darüber hinaus profitiert die Bank mit SDS CCONFORM nachhaltig von einer Lösung, die der Marktmissbrauchsverordnung und der EU-Richtlinie voll entspricht sowie von der Fähigkeit, Insider-Geschäfte und Marktmanipulationen auf den europäischen Finanzmärkten erfolgreich zu bekämpfen und finanzielle Risiken und Reputationsschäden zu minimieren.



Das umfassende SDS-Portfolio reicht von Lösungen für die globale Wertpapier- und Derivatverarbeitung über Produkte für regulatorische, Steuer- und Compliance-Reporting-Automatisierung bis hin zu lösungsorientierter Beratung und professionellen Testservices. Heute vertrauen mehr als 3.000 Finanzinstitute weltweit mit über 10.000 Anwendern in +80 Ländern auf SDS und die nachhaltigen Unternehmenswerte des Unternehmens.



