++ US-Immobilienmarktdaten nach starkem Anstieg der Verkäufe bestehender Eigenheime im Fokus ++ Fällt CB-Verbrauchervertrauen nach Daten der Uni-Michigan höher aus? ++ Ungarische Zentralbank dürfte Zinssätze unverändert lassen ++ Fast jede wichtige Veröffentlichung, die für Dienstag geplant ist, kommt aus den USA. Die US-Immobilienmarktdaten stehen am frühen Nachmittag an, gefolgt vom CB-Verbrauchervertrauen anderthalb Stunden später. Öl könnte am Abend volatiler werden, da die API-Schätzungen einen Rückgang von 2,4 Mio. Barrel erwarten. In der Zwischenzeit wird die ungarische Zentralbank ihren Zinsentscheid bekannt geben (14:00 Uhr). Es wird jedoch prognostiziert, dass der Hauptzinssatz unverändert bei 0,9% bleibt. 13:30 Uhr | USA | Immobilienmarktdaten ...

