Der deutsche Leitindex hat einen holprigen Start in die neue Handelswoche hingelegt. Der DAX begann den Tag im Minus, schaffte es am Vormittag kurzzeitig ins Plus, nur um dann doch wieder in die Verlustzone abzudrehen.



Marktidee: Airbus Airbus hat gestern für positive Schlagzeilen gesorgt. Der Konzern hat einen Großauftrag aus China ergattert. Auch für die Aktie lief es zuletzt sehr gut. Der Kurs markierte bei 119,26 Euro ein Rekordhoch. Dort traf das Papier auf einen Widerstand und ging kurzzeitig in den Korrekturmodus über.