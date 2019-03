FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat eine weitere Kooperation in China vereinbart. Dabei werde mit der State Power Investment Corp Ltd (SPIC) im Bereich große Gasturbinen bei Demonstrationsprojekten im High-Tech-Bereich zusammengearbeitet, beispielsweise bei der Digitalisierung von Kraftwerken, bei Wasserstoffprojekten und dem Smart Energy Management für ein dezentrales Energiesystem, teilte der DAX-Konzern mit.

Zudem soll ein Lieferantennetzwerk in China aufgebaut werden. Darüber hinaus wollen die Unternehmen auch bei der Entwicklung von geeigneten Gas-to-Power-Projekten weltweit kooperieren.

"Mit dieser Vereinbarung werden beide Parteien von dem zu erwartenden strukturellen Wachstum im chinesischen Stromerzeugungsmarkt profitieren," sagte Siemens-CEO Joe Kaeser. Dabei zielten die Parteien auf eine langfristige Partnerschaft über den Rahmen der nun angekündigten Vereinbarungen hinaus ab.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Siemens mit der China United Heavy-Duty Gas Turbine Co (UGTC) die technologische Zusammenarbeit im Bereich der großen Gasturbinen vereinbart. Die SPIC ist Mehrheitseigentümer von UGTC.

Der Bedarf an elektrischer Energie in China wächst weiter, wie Siemens schreibt. Gleichzeitig sei die Regierung entschlossen, die Luftqualität durch einen Wechsel im Energiemix von Kohle auf Erdgas zu verbessern. Vor diesem Hintergrund sei China bereits heute einer der weltweit wichtigsten Märkte für Gasturbinen und werde in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen.

March 26, 2019 03:49 ET (07:49 GMT)

