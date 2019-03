Der wachsende Konkurrenzdruck dürfte dem Onlinehändler für Haustierbedarf Zooplus nach Einschätzung der Privatbank Berenberg zunehmend das Leben schwer machen. Zooplus habe in der Vergangenheit zwar ein beeindruckendes Wachstum hingelegt, doch habe der jüngste Kapitalmarkttag ihn nicht überzeugt, dass das Unternehmen die grundlegenden Probleme des europäischen Marktes für Haustierbedarf bewältigen könne, schrieb Analyst James Letten in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Letten strich seine Gewinnerwartungen zusammen und halbierte das Kursziel von 120 auf 60 Euro. Damit sieht er selbst nach dem Kursrutsch vom Dienstagmorgen um 9,34 Prozent auf 96,55 Euro noch ein Rückfallrisiko von rund 38 Prozent. Der Experte rät nun zum Verkauf der Papiere, nachdem sein Votum bisher "Halten" gelautet hatte.

Wettbewerb aus allen Richtungen dürfte das Wachstum von Zooplus begrenzen. Langfristig stehe Kunden kaum etwas im Weg, um etwa zu Amazon zu wechseln. Der Online-Riese sei am besten aufgestellt, um Zooplus langfristig Kunden abzuluchsen.

"Amazon kann nicht geschlagen werden," meint Letten. Der US-Konzern habe ein größeres Angebot, ein umfassendes Logistik-Netzwerk und eine größere Kundenbasis, die auch mit Blick auf Tierfutter angesprochen werden könne. Zudem höben sich andere Tierfutter-Anbieter etwa durch das Angebot über mehrere Vertriebskanäle von Zooplus ab.

Gleichzeitig - und trotz niedrigerer Wachstumsprognosen - halte das Unternehmen an der Strategie fest, kräftig in die Kundengewinnung zu investieren. Dabei stelle sich die Frage, warum das Management so stark auf das Wachstum fokussiert sei, statt auf eine Verbesserung der Gewinnmargen im Geschäft mit Bestandskunden zu setzen.

Mit der Empfehlung "Sell" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Abwärtspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./mis/tav/jha/

