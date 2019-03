Zürich - Die von der KOF befragten Konjunkturexperten revidieren ihre Prognose für das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) seit der letzten Umfrage im Dezember 2018 nach unten. Sie erwarten für 2019 eine Zunahme des realen BIP um 1.2%. Für 2020 erwarten sie eine leichte konjunkturelle Beschleunigung mit einem Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 1.5%.

Die beim KOF Consensus Forecast teilnehmenden Prognostiker revidieren ihre Prognose für das reale BIP in diesem Jahr erneut nach unten und erwarten nun einen Anstieg des BIP von 1.2% gegenüber 1.6% in der letzten Befragung im Dezember 2018. Die Umfrageteilnehmer gehen für 2019 von einer Zunahme der realen Ausrüstungs- und Bauinvestitionen um 1.0% aus. In der letzten Befragung waren die Erwartungen für das Jahr 2019 mit 1.7% noch deutlich höher. Vor allem die Prognose der realen Ausrüstungsinvestitionen wurden deutlich nach unten revidiert, von 2.3% auf 1.3%. Auch die Prognose der realen Exporte ohne nicht-monetäres Gold und Wertsachen fällt deutlich tiefer aus als im letzten Quartal. Für dieses Jahr erwarten sie neu einen Anstieg von 2.1% gegenüber 2.7% in der Befragung vom Dezember 2018.

