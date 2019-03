Das Ende der Nullzinsphase wird immer weiter nach hinten verschoben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer letzten Sitzung von Anfang März den frühestmöglichen Termin von Herbst 2019 auf Anfang 2020 verlegt. Aber angesichts der Konjunkturschwäche ist eine erste Leitzinserhöhung vermutlich sogar im gesamten kommenden Jahr unwahrscheinlich geworden. Spötter rechnen damit, dass die EZB erst am "St. Nimmerleinstag" von ihrer Nullzinspolitik abrücken wird.Gerüchten zufolge wollte EZB-Chef Mario Draghi in der Pressemitteilung das Frühjahr 2020 als frühesten Termin nennen, wurde aber von seinen Kollegen gebremst. Aber wenn man eins und eins zusammenzählt, ist selbst im kommenden Jahr eine Abkehr von der Nullzinspolitik nicht zu erwarten. Zum einen kann die EZB in eine Phase der deutlichen wirtschaftlichen Abschwächung, insbesondere im Industriesektor, sowie einer starken Zurückhaltung der Unternehmen bei Investitionen die Zinsen nicht ...

