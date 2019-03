Im schwachen Marktumfeld glänzt der Versorger RWE mit beeindruckender Stärke. Seit dem Tief im Oktober 2018 hat die Aktie rund 45 Prozent zugelegt - im laufenden Jahr führt RWE mit plus 28 Prozent den DAX an. Charttechnisch ist ein Ende der Rallye derzeit nicht in Sicht, doch bei aller Euphorie bleiben zwei Belastungsfaktoren.

