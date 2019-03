Böblingen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Erfolgsmessung digitaler Strategien zeigt in den Firmen derzeit die größten Ausschläge, wenn es um zufriedenere Kunden (84 Prozent) geht. Am schwächsten bewerten die Manager den Erfolg bei vernetzten Partnerschaften (52 Prozent). Das sind Ergebnisse der DACH-Studie "Digitale Agenda 2019" von DXC Technology. Dafür wurden im Auftrag von DXC insgesamt 600 Manager in Deutschland, Österreich und der Schweiz in vierter Auflage von einem Marktforschungsinstitut befragt.



Die führenden Unternehmen arbeiten sehr fokussiert, um ihre Top-3 Zukunftsziele der digitalen Transformation zu erreichen: Bei der Kundenzufriedenheit bewerten 57 Prozent der Firmen den gemessenen Erfolg als gut - 27 Prozent sogar mit sehr gut. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei dem Wunsch, Umsätze zu steigern (81 Prozent = gut und sehr gut) und die Qualität zu verbessern (79 Prozent = gut und sehr gut). Diese drei Aktionsfelder stehen sowohl bei den bisher erreichten Resultaten als auch bei den gewünschten Zukunftserfolgen auf der Digitalen Agenda ganz oben.



Am Beispiel der Kostensenkung wird allerdings deutlich, dass die Erkenntnisse aus ersten Erfolgen ursprüngliche Pläne ändern können: So rangiert das Ziel der Kostensenkung bei den Firmen ohne gemessenen digitalen Projekt-Erfolg mit einer Zustimmung von 77 Prozent auf dem dritten Platz. Bei den Unternehmen mit gemessenen Erfolgen liegt das Ziel der Kostensenkung nur noch auf Platz 6.



Erstaunlich schwach ausgeprägt ist bei den Firmen aktuell das Ziel, im Zuge der Digitalisierung neue Partner-Ökosysteme zu etablieren. Selbst bei den bereits erfolgreichen Firmen schreiben sich nur 15 Prozent dieses Strategie-Element für die Zukunft ins Pflichtenheft. Am Beispiel der Industrie-4.0 wird aber deutlich, dass die Vernetzung mit Partner-Ökosystemen in der smarten Fabrik der Zukunft eine Schlüsselrolle spielt. Digitale Plattformen ebnen hier den Weg, Produktionsnetzwerke miteinander zu verbinden und gemeinsame Ressourcen und angebundene Marktplätze zu erschließen. So entstehen für die Betriebe ganz neue Möglichkeiten, über traditionelle Grenzen hinweg mit ihren Partnern zusammenzuarbeiten. Digitale Plattformen werden künftig die Basis dafür sein, Wertschöpfungsnetzwerke zu betreiben - einschließlich Auftragsmanagement, automatische Vertragsabwicklung oder Supply-Chain-Integration.



"Die Praxiserfahrung zeigt, dass die Weichen auf dem Weg der digitalen Reise immer wieder neu gestellt werden müssen", sagt Martin Eldracher, Head of Consulting North and Central Europe, DXC Technology. "Wir empfehlen den Unternehmen, bei digitalen Projekten klein zu starten - schnelles frühes Scheitern ist erlaubt, um Ideen nicht im Keim zu ersticken.



Über die Umfrage "Digitale Agenda"



DXC Technology hat die Studie "Digitale Agenda" im Oktober 2018 über ein Marktforschungsinstitut durchgeführt. In Deutschland (N=400), Österreich (N=100) und der Schweiz (N=100) wurden Führungskräfte mit Entscheidungsbefugnis bei der digitalen Transformation befragt. Branchenschwerpunkte der Studie sind: Industrie, Dienstleistungen, Handel & Verbrauchsgüter.



Hannover Messe 2019



Wir laden Journalisten herzlich ein, auf der Hannover Messe 2019 mit den Experten von DXC Technology auf eine "Guided Tour" zur Digitalen Transformation zu gehen. Praxisbeispiele zeigen, wo die Zukunft u. a. mit künstlicher Intelligenz, Blockchain-Technologie oder Extremer Automation heute schon Wirklichkeit ist.



Wann: Montag, 01. April - Freitag, 05. April 2019 Nach Termin-Vereinbarung Wo: Hannover Messe 2019 DXC-Stand F16 in Halle 6



Anmeldung: Bitte unter https://dxc-hmi-2019.com/



Über DXC Technology



DXC Technology (DXC: NYSE) ist der weltweit führende unabhängige End-to-End IT-Dienstleister. Das Unternehmen führt die digitale Transformation für seine Kunden durch, indem es die klassische IT modernisiert und integriert sowie digitale Lösungen passgenau einsetzt, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die technologische Unabhängigkeit des Unternehmens, seine globalen Talente und das umfangreiche Partnernetzwerk ermöglichen es 6.000 privaten und öffentlichen Kunden in 70 Ländern, von Veränderungen zu profitieren. DXC ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Corporate Responsibility. Weitere Informationen finden Sie unter dxc.technology und erkunden Sie hier THRIVE, die Thought Leadership Plattform von DXC für Changemaker und Innovatoren.



OTS: DXC Technology newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126139 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126139.rss2



Pressekontakt: Julia Buss Marketing Manager, Nord und Zentraleuropa DXC Technology Tel. mobil: +49 172 403 6903 E-Mail: jbuss@dxc.com



econNEWSnetwork Carsten Heer Tel. +49 (0) 40 822 44 284 E-Mail: redaktion@econ-news.de