An der Malta Stock Exchange kommt die Handelstechnologie T7 der Deutschen Börse zum Einsatz. Bislang nutzte die Börse in Malta das Handelssystem Xetra der Deutschen Börse. Mit der Einführung von T7 verringert sich erneut die Latenz im Handel, also die Laufzeit einer Order innerhalb des Systems. Zudem profitieren internationale Handelsteilnehmer, die T7 für mehrere Märkte nutzen, von Synergien durch geringere Entwicklungs- und Wartungskosten. Verschiedene weitere Börsen in Europa und weltweit nutzen ebenfalls die Handelsinfrastruktur der Deutschen Börse. Neben der Eurex Exchange, der Xetra-Plattform in Frankfurt und der European Energy Exchange (EEX), die alle T7 nutzen, basiert der Kassamarkt-Handel der Wiener Börse und der Shanghai Stock ...

