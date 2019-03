Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Andre Remke lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein erneutes Rekordjahr des Immobilienunternehmens, was den operativen Gewinn (FFO) betrifft. Dieser sei leicht über den Schätzungen ausgefallen und gleiches gelte auch für die Zielsetzung im neuen Jahr./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 08:27 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-03-26/09:53

ISIN: DE000A0HN5C6