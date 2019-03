USU als Arbeitgeber gefragt DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit USU als Arbeitgeber gefragt 26.03.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mit dem Gütesiegel "Top Company" sowie "Open Company" wird die USU GmbH von der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu ausgezeichnet. Von dem positiven Betriebsklima mit Wohlfühlfaktor über die Vielfalt der Aufgaben bis hin zum Verhalten der Vorgesetzten - die Belegschaft der USU GmbH zeigt sich in praktisch allen Bewertungskriterien mit ihrem Unternehmen zufrieden bis sehr zufrieden. Damit gehört USU zum exklusiven Kreis der besten Arbeitgeber, denn weniger als ein Prozent der 850.000 auf kununu bewerteten Unternehmen hat sich für beide Gütesiegel qualifiziert. Ein Ranking von 4,03 (von 5 möglichen) sowie die Weiterempfehlungsrate von knapp 80 Prozent sprechen ebenfalls für die Zufriedenheit der Belegschaft mit dem Softwarehaus. Knapp 100.000 Aufrufe des USU-Profils spiegeln die Relevanz von kununu für viele Interessenten und potenzielle Bewerber wider. Eine Umfrage des Branchenverbandes BITKOM ergab, dass sich jeder dritte Bewerber im Internet darüber informiert, wie Mitarbeiter den potenziellen neuen Arbeitgeber bewerten. kununu ist die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform im deutschsprachigen Raum. Das Portal verzeichnet aktuell über 3,2 Millionen Erfahrungsberichte. Mitarbeiter, Azubis und Bewerber haben hier die Möglichkeit, ihre Arbeitsbedingungen zu bewerten und Erfahrungsberichte zu verfassen. Auch die führende deutsche Jobbörse Yourfirm für Jobs im Mittelstand hat unter mehr als 8.000 Arbeitgebern die USU GmbH zu den Top-Arbeitgebern 2018 gewählt. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht der USU-Gruppe beschreibt als einer der Schwerpunkte die mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur und die Personal-Aktivitäten bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten für die Belegschaft. Der Bericht ist verfügbar auf der Webseite der USU-Gruppe unter: https://www.usu.de/de/usu-gruppe/nachhaltigkeit-csr/nachhaltigkeit/. "Wir freuen wir uns über das positive und authentische Feedback von Seiten der Mitarbeiter. Genauso offen sind wir für eine kritische Auseinandersetzung mit unseren Qualitäten als Arbeitgeber. Die Auszeichnungen sind uns Ansporn und Verpflichtung, ein dauerhaft attraktives, modernes und soziales Arbeitsumfeld sicherzustellen", so Bernhard Oberschmidt, Vorstandsvorsitzender der USU-Gruppe. Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter: http://www.usu.de USU Software AG Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit. Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert. Weitere Informationen: https://www.usu-software.de/ 26.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.