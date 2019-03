Hannover (www.aktiencheck.de) - Am 12. März begannen die Tage der großen Entscheidungen, so die Analysten der Nord LB. Zuerst habe Premierministerin May eine haushohe Niederlage bei der Abstimmung über den Brexit-Vertrag kassiert. Es sei ihr nicht gelungen, die zusätzlichen Zugeständnisse der EU, die sie zuvor in Form von verbindlichen Zusagen bekommen habe, als hinreichend großen Erfolg zu verkaufen. ...

