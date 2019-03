Evotec und The Mark Foundation for Cancer Research ("Mark Foundation") haben eine neue strategische Zusammenarbeit im Bereich Immunonkologie bekannt gegeben. Ziel ist es, first-in-class Therapeutika im Bereich Onkologie zu entdecken und zu entwickeln, heißt es in einer Mitteilung von Evotec. Grundlage für die Zusammenarbeit mit zunächst zweijähriger Laufzeit bilde Evotecs neue proprietäre Wirkstoffentwicklungsplattform TargetAlloMod, die auf die Unterbrechung von Zellsignalen mit neuen Wirkungsmechanismen fokussiert sei. Dieser Ansatz wird potenziell äußerst wirksame und langlebige Behandlungsoptionen für neuartige, klinisch validierte Zielstrukturen aus dem Bereich Immunonkologie liefern, so Evotec weiter.

