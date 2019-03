Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der "dovishe" Auftritt der FED und erschreckend schwache Einkaufsmanagerindices aus der Eurozone haben die zehnjährige Bundrendite in der letzten Woche unter die Marke von Null gedrückt, so die Analysten der DekaBank.Die Zinskurve habe sich dabei weiter kräftig verflacht. Noch weiter sei der Verflachungstrend in den USA getrieben worden, dort sei die Kurve zwischen Dreimonats- und Zehnjahresrenditen erstmals seit der Finanzkrise 2007 in den inversen Bereich geraten. Eine solche Entwicklung habe in der Vergangenheit stets als sehr guter Hinweis auf eine bevorstehende Rezession gegolten, diese würden die Analysten derzeit jedoch nicht erwarten. Viele Rentenhändler seien von der zurückhaltenden FED und der schwachen deutschen Industrie offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die aktuelle Entwicklung erscheine den Analysten jedoch übertrieben, daher würden sie in dieser Woche wieder mit leicht steigenden Renditen rechnen. (Ausgabe vom 25.03.2019) (26.03.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...