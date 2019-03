Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Entgegen der meisten anderen globalen Notenbanken dürfte sich die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) am frühen Mittwoch mit Blick auf die soliden Indikatoren für die Binnennachfrage und den robusten Immobilienmarkt in Neuseeland weiterhin optimistisch bezüglich der Perspektiven der heimischen Wirtschaft zeigen, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...