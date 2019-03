(shareribs.com) Chicago 26.03.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich zum Wochenauftakt fester. Das Wetter in den USA liefert Rückenwind. Auch die jüngsten Exportlieferungen trugen ebenfalls zu den Kursgewinnen bei. Mai-Mais verbesserte sich um 1,5 Cents auf 3,7975 USD/Scheffel. Das geringe Kursniveau bei den Agrarrohstoffen hat am Montag zu Kursgewinnen geführt. Der Markt gilt ...

