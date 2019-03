Warum langfristiger Vermögensaufbau nichts mit Casino zu tun hat

Vom langfristigen Vermögensaufbau bis hin zur Spekulation: Die (Anlage-)Ziele jedes Einzelnen sind unterschiedlich. Nicht jeder ist ein Value-Investor und bereit, Papiere längerfristig zu halten (was sinnvoll wäre). Kurze Trades über die Bühne bringen, einen aussichtsreichen Hot-Stock kaufen: die Aussicht, schnelles Geld machen zu können, lockt vermutlich Publikum an. Was wäre auch die Welt ohne Visionäre, Protagonisten und Glücksritter?

Ein Spielchen wagen im Spielcasino - oder lieber heimische Bildschirmarbeit leisten und mitmischen an der Wertpapierbörse? Hierzu einige Gedanken:

Börse als Casino: Geld und Spiele für das Volk

Geschäfte mit der Überschrift "Casino" sind mittlerweile kaum aus einem Stadtbild wegzudenken und im Internet sind ganze Online-Spielbanken zu finden. Die ortsansässigen deutschen Spielbanken umfassen die Bereiche Automatenspiel und Klassisches Spiel.

Spielbanken in Deutschland unterliegen staatlicher Aufsicht und werden von (meist staatlichen) Unternehmen geführt, die eine Konzession erhalten haben. Die Konzessionsgeber dürften in jedem Fall kräftig mitprofitieren. Finanzbeamte sind vor Ort im Saal anwesend und es finden Überwachungen statt beispielsweise bei den Abrechnungen. Es gibt in Deutschland 53 Spielbanken, die auf alle Bundesländer verteilt sind. Siehe beispielsweise hier.

Im Bereich Automatenspiel sind oftmals eine ganze Menge Spielautomaten vorzufinden, die ständig mit Geld gefüttert werden wollen. Beim Besuch im großen Spiel eines Spielcasinos ist die Kleiderordnung zu beachten. Die Legitimation erfolgt am Eingang, indem ein gültiger Lichtbildausweis vorgelegt wird. Jetons erhält man an der Kasse.

Klassiker: Roulette und Black Jack. Kurz und bündig. Die einzelnen Spiele laufen zügig und schnell steht fest, ob das eingesetzte Geld des Spielers weg ist oder vermehrt wurde. Ein guter Lauf, eine schöne Serie, dann könnte das was werden mit dem Geldzuwachs. Bei einem verlorenen Spiel wird frisches Geld benötigt um weiterzuspielen. Es wird wohl so sein, dass Spieler im Laufe der Zeit kommen und gehen. Ein Gewinner auf lange Sicht: die Bank?

