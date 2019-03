München (ots) -



LIDE Deutschland, die deutsche Niederlassung des einflussreichsten Unternehmernetzwerks Brasiliens empfängt gemeinsam mit dem Export Club Baxern e.V. ausgewählte Gäste aus Wirtschaft und Politik zum Business-Lunch mit Luiz Fernando Furlan, Bundesminister Brasiliens für Entwicklung, Industrie und Außenhandel a.D. in der Münchner Käfer-Schänke.



José Mauro da Fonseca Costa Couto, Generalkonsul von Brasilien in München und Dr. Christian Hirmer, Sprecher der Hirmer Gruppe und Präsident LIDE Deutschland, sowie Katja Heußer, Vize-Präsidentin des Export Club Bayern e.V. eröffnen die hochkarätige Runde, um zusammen mit der Messe München GmbH Investitionschancen in Deutschland und Brasilien zu diskutieren.



Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Vortrag des ehemaligen Bundesministers Luiz Fernando Furlan, Mitglied des Board of Directors der BRF Brasil Foods S.A. und Chairman LIDE Global mit seiner Darstellung des aktuellen politischen Szenarios. Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München GmbH und Vizepräsident Export Club Bayern e.V. ist einer der Unternehmer, die bereits vor Ort agieren und ihre eigene Erfahrung als LIDE-Mitglied in einer Analyse vorstellen.



LIDE Deutschland Präsident Dr. Christian Hirmer: "Mit der Wahl des neuen Präsidenten Jair Bolsonaro ist die Hoffnung auf eine neu-liberale Erneuerung der brasilianischen Wirtschaft verknüpft. Die Herausforderungen sind groß und die Durchsetzung der nötigen Reformen wird entscheidend für die Zukunft des Landes sein."



Mit dem Business-Lunch bietet LIDE Deutschland CEO Fabiana Oscari-Bergs seit Jahren eine hochkarätige Plattform für den gezielten Austausch deutscher und brasilianischer Unternehmer, mit dem Ziel effizienter Zusammenführung insbesondere mittelständischer Unternehmen auf beiden Seiten.



Über LIDE



LIDE ist mit über 2.000 Mitgliedsunternehmen das größte und einflussreichste Unternehmernetzwerk Brasiliens. Die LIDE Business Leaders Group, darunter Unternehmen wie Eletrobras, Flugzeughersteller Embraer, aber auch Auslandstöchter deutscher Unternehmen repräsentiert über 52 % des brasilianischen Privat-Bruttoinlandsproduktes. Im Jahr 2003 von Medienunternehmer und jetzigem Gouverneur des Bundesstaates Sao Paulo Joao Doria jr. gegründet, trägt LIDE mit wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und sozialen Aktivitäten in Brasilien maßgeblich zum Aufbau und engmaschiger Vernetzung der inländischen Wirtschaft bei. Weit mehr als ein Industrieverband, ist LIDE ein unternehmerisch geführtes Netzwerk aus hochkarätigen Managementkontakten des Landes das deutschen Firmen die Türen in den größten und attraktivsten Markt Südamerikas öffnet. Umgekehrt unterstützt LIDE Deutschland brasilianische Firmen bei der Kontaktaufnahme mit deutschen Unternehmen und hilft bei der Überwindung interkultureller Hürden durch individuelle Betreuung. Zentrales Ziel ist es, die relevanten Entscheider miteinander zu vernetzen.



