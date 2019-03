Weinfelden (ots) -



Lidl ermöglicht Schweizer Lebensmittelproduzenten seit Jahren

internationale Absatzmärkte und exportiert Schweizer

Qualitätsprodukte in zahlreiche Länder. Besonders beliebt im Ausland

ist Schweizer Käse, dessen Exportvolumen auch 2018 wieder gestiegen

ist. Lidl schafft für Schweizer Lebensmittelproduzenten Absatzmärkte

in ganz Europa und sogar in Übersee, denn seit 2017 ist Lidl auch in

den USA präsent. Das Unternehmen betreibt in 29 Ländern über 10'500

Filialen. Dieses starke Vertriebsnetz nutzt das Unternehmen und

verkauft Schweizer Qualitätsprodukte nach ganz Europa und in die USA.

Von diesen Exportanstrengungen profitieren bereits 17 Schweizer

Lieferanten.



Mit 1'824 Tonnen macht Käse den grössten Teil der exportierten

Lebensmittel aus. Aber auch Rösti, Trockenfleisch und Gebäck werden

ins Ausland exportiert. Die Schweizer Produkte werden in 22

verschiedene Länder geliefert. Dabei ist Deutschland mit Abstand der

grösste Abnehmer: 1'415 Tonnen haben die Grenze zum nördlichen

Nachbarn überquert. Erstklassige Schweizer Lebensmittel sind dort

sehr beliebt.



